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Пандемия коронавируса нового типа

В ресторанах Хабаровска открылись летние веранды

Столики в них расположены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга
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© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 18 июня. Хабаровские рестораторы с разрешения властей в четверг стали открывать летние веранды, которые до этого были закрыты из-за ограничений по коронавирусу, сообщается на сайте администрации города.

"Столики в них расположены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Работники в обязательном порядке соблюдают перчаточно-масочный режим и проходят термометрию. Все посетители обрабатывают руки санитайзерами, а блюда им подают в одноразовой посуде", - говорится в сообщении.

Пока в городе открылись 27 веранд, в основном в центре Хабаровска. По подсчетам рестораторов, прибыль благодаря этому вырастет не более чем на 10-20%. Когда общепит заработает в полном объеме, пока неизвестно. Это зависит от эпидемиологической обстановки в регионе.

"По поручению мэра города Сергея Кравчука с целью поддержки бизнеса в условиях пандемии... предприниматели, открывшие сезонные площадки летом 2020-го, будут освобождены от платы за их размещение. После подписания документов в Хабаровске сможет открыться более 200 веранд", - отмечается в сообщении.

Ранее правительство Хабаровского края разрешило возобновить работу детским садам, фитнес-клубам, библиотекам, торговым залам. При этом фитнес-клубы смогут работать с загрузкой не более 25%, торговые залы - с учетом того, что на одного посетителя приходится не менее четырех квадратных метров. Для жителей также открыли парки, скверы и набережные.

В Хабаровском крае с начала пандемии зарегистрировано почти 3,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекции, 1,6 тыс. человек выздоровели, 21 пациент скончался.

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