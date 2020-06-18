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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин заявил, что ослабление ограничений в регионах не приводит к росту числа заражений

Премьер указал, что в стране наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ослабление ограничений, связанных с пандемией, в регионах России не приводит к росту числа заражений коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

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"Мы видим, что ослабление [ограничений, связанных с пандемией, в регионах] не дает роста числа новых случаев [заражения]", - сказал он.

Премьер указал, что в стране наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По его словам, за по.следние два дня число ежедневно выявляемых новых случаев не превышает 8 тыс, а темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%.

"Мы видим что эта тенденция сохраняется как на территории Московского региона, так и практически во всех субъектах РФ, и все это дает основания для плавного, поэтапного выхода регионов из режима ограничений", - добавил Мишустин.

Он напомнил, что уже 53 российских региона перешли на первый этап снятия ограничений, а восемь - на второй этап. Премьер отметил, что этот процесс идет постепенно.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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