Мишустин заявил, что ослабление ограничений в регионах не приводит к росту числа заражений

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ослабление ограничений, связанных с пандемией, в регионах России не приводит к росту числа заражений коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Мы видим, что ослабление [ограничений, связанных с пандемией, в регионах] не дает роста числа новых случаев [заражения]", - сказал он.

Премьер указал, что в стране наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По его словам, за по.следние два дня число ежедневно выявляемых новых случаев не превышает 8 тыс, а темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%.

"Мы видим что эта тенденция сохраняется как на территории Московского региона, так и практически во всех субъектах РФ, и все это дает основания для плавного, поэтапного выхода регионов из режима ограничений", - добавил Мишустин.

Он напомнил, что уже 53 российских региона перешли на первый этап снятия ограничений, а восемь - на второй этап. Премьер отметил, что этот процесс идет постепенно.