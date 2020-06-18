ВОЗ опасается увеличения числа заболеваний туберкулезом в условиях пандемии коронавируса

ГААГА, 18 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опасается, что число случаев заболевания туберкулезом увеличится в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила в четверг директор глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом Тереза Касаева на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Понятно, что внимание сейчас приковано к проблеме коронавирусной инфекции, - отметила Касаева. - И у нас есть вполне резонные опасения, что в связи с этой ситуацией количество смертей и заболевших туберкулезом может возрасти. В регионе уже отмечается снижение выявления туберкулеза на 60%. По данным нашего эпидемиологического моделирования, если такая тенденция будет сохраняться в течение трех месяцев, это может привести дополнительно к более чем 7 тыс. смертей в европейском регионе".

"В настоящее время 23 тыс. человек в год умирают от туберкулеза в регионе и более 260 тыс. заболевают, причем 77 тыс. из них - лекарственно-устойчивой формой туберкулеза", - добавила она.

ВОЗ, как сообщила Касаева, предоставила рекомендации по продолжению оказания помощи больным туберкулезом.

"В настоящей ситуации есть специфика, - подчеркнула она. - Лечение должно быть предпочтительно вне стационара. Есть новые рекомендации по полностью безинъекционному лечению, по превентивному лечению туберкулезной инфекции, и это становится сейчас критичным. Оба заболевания (туберкулез и коронавирус - прим. ТАСС) поражают преимущественно легкие, и если мы зачастую не можем избежать коронавирусной инфекции, мы можем и должны предотвратить развитие туберкулеза и вылечить больных".