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На госуслугах запустили информационный ресурс, посвященный профилактике домашнего насилия

На странице разместили контакты служб, куда можно обратиться в случае опасности, за психологической и другой поддержкой

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ разместила на Едином портале госуслуг информационную страницу, посвященную профилактике домашнего насилия. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"На Едином портале госуслуг размещена информационная страница, посвященная профилактике домашнего насилия. Соответствующий раздел появился на портале в рамках исполнения Минкомсвязью России поручения заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой. К вице-премьеру обратились депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Савастьянова с информацией о росте жалоб на домашнее насилие после введения режима самоизоляции", - сообщили в пресс-службе.

По данным министерства, на данной странице разместили контакты служб, куда можно обратиться в случае опасности, за психологической и иной поддержкой. Также в разделе располагаются памятки о действиях в случае возникновения кризисных ситуаций.

Кроме этого, страница содержит данные о единой государственной информационной системе социального обеспечения, реализуемой Минтрудом России. В этой системе пользователи могут найти актуальную информацию о мерах социальной поддержки. Также на странице есть ссылка на глобальную платформу Евразийского женского форума (совместный проект Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и Фонда "Инносоциум"), содержащую информацию об основных направлениях развития женской повестки в стране и мире.

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