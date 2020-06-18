ВЦИОМ: точную дату голосования по поправкам в конституцию знают 74% россиян

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Число россиян, которые знают точную дату голосования по поправкам в конституцию, почти удвоилось с начала месяца и составило 74%. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте ВЦИОМ по итогам всероссийского опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

"С начала июня доля тех, кто называет точную дату (голосования по поправкам - прим. ТАСС), выросла с 42% до 74%", - говорится в сообщении.

По данным ВЦИОМ, в общей сложности о дате проведения голосования проинформированы 83% россиян, при этом часть опрошенных точно может назвать только месяц. При этом, по данным социологов, 68% респондентов знают, что голосовать по поправкам можно, начиная с 25 июня.

Во ВЦИОМ отметили, что 47% опрошенных твердо намерены принять участие в голосовании, а 21% на вопрос о готовности отдать свой голос выбрал ответ "скорее, да". 15% респондентов еще не приняли решение о своем участии в голосовании, говорится в сообщении.

По данным социологов, около 53% респондентов намерены принять участие в голосовании 1 июля, а 25% опрошенных готовы проголосовать, начиная с 25 июня.

Санитарная безопасность

Также в ходе исследования выяснилось, что меры, обеспечивающие санитарную безопасность избирателей, 66% опрошенных считают достаточным, а 14% - избыточными.

"85% тех, кто планирует отдать свой голос на общероссийском голосовании, согласны с тем, что участие в голосовании - это возможность повлиять на будущее нашей страны, семьи и свое личное будущее также", - отмечается в сообщении. С утверждением, что участие в голосовании - возможность защитить свои интересы и интересы семьи, согласны 78% тех, кто планирует принять участие в голосовании, подчеркивается в пресс-релизе.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 15 июня. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.