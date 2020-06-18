Попова: заболеваемость коронавирусом в России на пике была в 2 раза ниже, чем в Европе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в России с расчетом на 100 тыс. населения на этапе максимального подъема была в два раза ниже, чем во многих странах Европы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"На пике, на максимальных числах ежесуточной заболеваемости, мы были все равно в два раза ниже в расчете на 100 тысяч населения, чем в значительной части европейских стран. Это важно отметить, то есть, мы не допустили перегрузки системы здравоохранения и спасли людей", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Возобновление полетов

Международное авиасообщение для туристов возобновится тогда, когда не будет рисков "реэкспорта" вируса в Россию приезжающими, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Когда мы будем абсолютно уверены, что у нас не будет "реэкспорта" вируса в РФ с теми, кто приезжает, <...> когда риска распространения заболевания не будет, вот тогда можно будет открывать все границы, международные рейсы запускать, - сказала она. - Когда [было] небольшое количество больных, как это было у нас в феврале или в начале марта, <...> приезжавших в Россию, <...> которые везли с собой вирус, мы могли с этим справиться <...>. Но, когда их становится много, тогда риски распространения <...> возрастают".

Возвращаться к туристическим международным авиаперелетам следует очень аккуратно и неспешно, добавила Попова, взвешивая все риски, "за" и "против".

Заболеваемость среди детей

Доля детей в возрасте до 17 лет среди заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России увеличилась с 5% до 7,5%, рост идет за счет подростков старше 15 лет.

"У нас есть изменения в группе детей, мы считаем детей до 17 лет. Если в начале дети [составляли] 5% в общей структуре заболевших <...>, сегодня это 7,5%. Но в основном увеличение идет за счет подростков <...> старше 15 лет. <...> Как раз та категория нашего населения, которая наименее привержена соблюдать какие-либо правила, и это четко абсолютно отражается и в эту эпидемию", - сказала Попова.

Попова считает, что это связано с тем, что подростки не любят соблюдать различные правила. "Здесь нужно, конечно, влиять на сознание [детей], чтобы средства защиты, профилактики работали для этой группы населения", - добавила она.

Новые случаи заражения в Москве

Новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве на сегодняшний день регистрируется в 4-5 раз меньше, чем двумя неделями ранее, сообщила глава Роспотребнадзора.

"Сегодня идет снижение. Но сегодня преимущественная часть заболевших в ежесуточной регистрации - это люди в регионах Российской Федерации. Очень быстро снижается ситуация в Москве, в 4 раза, сегодня уже, наверное, и в 5 раз ниже суточной регистрации, чем была еще две недели назад, достаточно быстрое снижение", - сказала она.

Ситуация в регионах

Количество регионов России, где ситуация с коронавирусом пока еще вызывает опасения, сокращается. Сейчас их 13, сообщила Анна Попова.

"<...> Я думаю, что ситуация может поменяться. Количество их снижается каждый день. Их было 25, их было 22, их было 17, их сегодня стало 13", - сказала она.

Анна Попова заявила, что власти в регионах России очень взвешенно оценивают эпидемиологическую ситуацию перед тем, как перейти к этапам снятия ограничительных мер.

"Региональные власти, на мой взгляд, очень взвешенно подходят к оценке ситуации. Мы очень часто консультируемся. Мои коллеги в субъектах на связи со мной и с моими подчиненными здесь, в центральном аппарате, и со специалистами постоянно, вовлечены в этот процесс оценки и наши научные учреждения, что очень важно. И мне кажется, что власть в субъектах подходит к отмене [ограничений] очень взвешенно, очень разумно и очень аккуратно", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Масочный режим

Масочный режим в России можно будет отменить, когда эпидемиологическая ситуация по новому коронавирусу в стране станет "совершенно стабильной", сказала глава Роспотребнадзора.

"Вот ровно тогда, когда эпидситуация станет совершенно стабильной, когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален, - сказала она отвечая на соответствующий вопрос. - Сказать, что вирус уйдет совсем сегодня оснований таких нет. Но мы должны дойти до того уровня, когда не будет роста, этот уровень не минимальный будет постоянно сохраняться в течение определенного времени, и мы будем видеть, что это сохранение <...>. До этого нужно еще постараться сохранять свое здоровье <... > и ходить в маске".

Тестирование на коронавирус

Тест на коронавирус не стоит проходить чаще одного раза в неделю, так как период проявления клинических признаков заражения составляет от шести до восьми дней.

"Если мы знаем, что у нас нет контактов, если мы знаем, что у нас нет рисков, но мы вот так себя правильно ведем, мы ходим в маске, мы ходим в перчатках, то делать это [сдавать тест] даже с периодичностью смысла нет. Если это требование для работодателя, у нас есть ряд профессий, которые требуют того, чтобы человек постоянно подтверждал свое здоровье. Значит, с той периодичностью, которая определена, но абсолютно точно чаще, чем один раз в неделю, этого делать не стоит", - сказала Анна Попова.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.