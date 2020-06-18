Автограф Достоевского на его книге продали в Петербурге за 5,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Автограф Федора Достоевского, оставленный им на издании "Записок из мертвого дома" (1875), продали за 5,5 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Российского аукционного дома (РАД, организатор торгов).

"Уникальный автограф Федора Достоевского ушел с молотка за рекордные 5,5 млн рублей. Это самый дорогой лот, который РАДу приходилось продавать на букинистических торгах. Цена в 5,5 млн рублей отражает его ценность", - говорится в сообщении.

Автограф поставлен на верхнем поле титульного листа книги коричневыми чернилами: "От мужа, от отца, Анне, дорогой жене и дочери. Ф. Достоевский". Как поясняли в РАД ранее, экземпляры книг Достоевского, подписанные автором, чрезвычайно редки. По имеющимся сведениям, в мире насчитывается всего около 80 подобных автографов (включая музейные собрания). Публичных продаж автографов писателя на его собственных произведениях не было ранее зафиксировано на мировых и отечественных аукционах.

Всего на аукцион было выставлено 357 лотов, при этом с молотка ушло более 50% лотов. Среди них издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей и книги на иностранных языках, описания стран и городов, а также автографы, гравюры, литографии, плакаты, а также коллекционные открытки и киноафиши.