Мишустин поручил взять на особый контроль качество строительства дорог

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал уделить особое внимание контролю качества строительства дорог и целевым использованием выделяемых денег. На заседании правительства в четверг глава кабинета министров сообщил о выделении 43 млрд рублей на сооружение дорог и мостов в 46 регионах.

"Рассмотрим выделение дополнительных средств на развитие дорожного хозяйства - это более 43 миллиардов рублей, они будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов, путепроводов в 46 регионах", - сказал председатель правительства. Он напомнил, что "развитие инфраструктуры предусмотрено в общенациональном плане действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения". "Такие меры позволят ускорить реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", за счет такого опережающего финансирования до конца года будут приведены в порядок более 480 километров дорог, включая межмуниципальные и местные дороги", - отметил глава кабинета министров.

"Увеличивая объемы финансирования, необходимо уделять особое внимание контролю за качеством строительства и ремонта дорог, а также за целевым использованием средств, направляемых на эти цели", - указал Мишустин. Он поручил Министерству транспорта "взять эти вопросы на особый контроль".