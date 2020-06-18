Глава Европейского бюро ВОЗ заявил о необходимости готовиться к возвращению коронавируса

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Странам Европы необходимо готовиться к возвращению нового коронавируса. Об этом заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Мы должны использовать каждую имеющуюся у нас возможность для проведения подготовки и повышения готовности как наших систем оказания помощи в чрезвычайных ситуациях, так и нашей системы оказания плановой медицинской помощи. Другими словами, нам следует надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, а именно: к вероятному возвращению COVID-19, которое может охватить страны, регионы, города и отдельные районы. Как гласит народная мудрость, цыплят по осени считают, однако результаты нашей работы будут зависеть от того, какие меры мы примем сейчас", - отметил он.

По словам Клюге, эпидемия COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах. "Крайне важно, чтобы мы продолжали восстанавливать и отстраивать нормальную жизнь после общего карантина, однако не менее важно, чтобы государственные органы стран вкладывали все необходимые средства и силы в создание активной системы эпиднадзора, позволяющей выявлять случаи заболевания, проводить тестирование и отслеживать контакты инфицированных лиц, чтобы избежать необходимости введения в ближайшие недели и месяцы нового общего карантина, связанного с большими финансовыми расходами, если показатели инфицирования опять пойдут вверх", - сказал он.

Глава Европейского бюро ВОЗ напомнил, что в нескольких странах открытие школ после карантина привело к локальным скачкам числа случаев инфицирования. "Значит, нам нужно сохранять бдительность и подходить к снятию ограничений с осторожностью", - отметил он, подчеркнув, что "риск по-прежнему остается высоким во всех странах".

На Европейский регион ВОЗ приходится 31% от общего числа заболевших и 43% от общего числа умерших во всем мире. В ряде стран, таких как Северная Македония, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, наблюдается увеличение числа случаев инфицирования. В прошлом месяце число европейских стран, в которых суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился, выросло почти втрое - с шести до 21 страны.