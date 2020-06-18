Режим карантина в Краснодарском крае прекратит действовать с 21 июня

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края прекращают действие введенного с 31 марта режима карантина в регионе из-за пандемии коронавируса. При этом ношение масок в местах массового скопления людей останется обязательным, заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

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"Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня. Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности", - сказал губернатор Краснодарского края.

Он уточнил, что благодаря отмене режима карантина регион сможет начать поэтапно возвращаться к обычному образу жизни, будет восстановлена работа предприятий, которые были закрыты во время действия ограничений.

"Это принципиально важно, что мы поэтапно возвращаемся к обычному образу жизни, к обычной жизни во всех отраслях экономики, но поэтапно. И возвращаемся к обычной жизни во всех сферах жизнедеятельности", - добавил Кондратьев.

С 31 марта в Краснодарском крае действует режим карантина, в соответствии с которым прекратилось межмуниципальное транспортное сообщение, закрылись все торговые центры, рынки. Движение на личных автомобилях разрешенотолько при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводиться послабления режима карантина: возобновили работу рынки, в мае внутри муниципалитетов режим карантина сняли, отменили действие пропускного режима передвижения, с 12 июня пропуска прекратили быть обязательными для передвижения между муниципалитетами, также с июня регион начал размещение туристов в санаториях. Также в регионе ввели обязательный режим ношения медицинских масок, позже жителей обязали носить маски только в местах массового скопления людей.

По данным оперативного штаба Кубани, по состоянию на четверг выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. За время пандемии в регионе зафиксированы 5 252 случая заражения, 3 965 человек выздоровели и выписаны из больниц, 57 летальных исходов, 18 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

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