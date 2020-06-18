В Сочинском нацпарке созддут 150 туристических маршрутов

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Сочинский национальный парк планирует создать на своей территории 150 туристических троп. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе администрации курорта.

"Сочинский нацпарк планирует открыть 150 туристических маршрутов. Уже в этом году одним из них станет "Лиановая пещера", расположенная в Адлерском участковом лесничестве. Перед выходом на маршрут жителям и гостям курорта необходимо будет взять с собой альпинистское снаряжение", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что одна из пешеходных троп, которую планируется создать, пройдет от Туапсе до границы с Абхазией. Сейчас ведутся проектные работы и обсуждаются объекты показа, которые будут находиться на этом маршруте. Все новые маршруты создадут с учетом строгих требований природоохранного законодательства.

"Считаю, что новые маршруты помогут раскрыть неизведанные грани Сочинского национального парка, показать его туристам с неожиданной стороны и заново открыть удивительную природу Юга России", - привели в пресс-службе слова министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светланы Балаевой.

Объекты национального парка открыты для посещений с 6 июня. В прежнем режиме для жителей и гостей Сочи работают все рекреационные зоны и объекты турпоказа.

Сочинский нацпарк

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. га был создан в 1983 году для охраны природы из-за большого наплыва туристов. Он занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения-эндемики, например, особый вид самшитов.

В 2019 году Сочинский нацпарк вошел в число самых посещаемых природных территорий России. Здесь расположены крупные туристические и рекреационные объекты. Среди них - парк "Дендрарий", башня на горе Ахун, каскад "33 водопада" и Агурское ущелье.