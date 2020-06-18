Более 550 пациентов проходят лечение во второй инфекционной больнице в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Порядка 555 пациентов лечатся во второй инфекционной больнице Москвы (ИКБ-2), из них 264 с подозрением на коронавирус и 195 с лабораторно подтвержденным диагнозом, сообщила в четверг в своем аккаунте в Facebook главный врач медучреждения Светлана Краснова.

В Москве работают несколько базовых медицинских учреждений для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В их числе больница №15 им. Филатова, инфекционная клиническая больница №2 (ИКБ-2), а также комплексы в районе Коммунарка и поселении Вороновском.

"109-е сутки работы с COVID. В больнице 555 человек (в том числе 17 в реанимации), пять пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За сутки выписаны 50, из них 13 - после лечения от коронавирусной инфекции. За сутки поступили 58 пациентов, у одиннадцати из них подтвержден COVID. Также лечение от коронавируса проходят 11 беременных, рожениц и родильниц", - отметила Краснова.

Главный врач больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко в своем аккаунте в Facebook привел сводку за последние сутки. "На лечении находятся 1 060 пациентов, из них с внебольничной пневмонией предположительно вирусной этиологии 1 006 человек. В том числе пациентов с COVID - 512, из них 28 - у беременных и родильниц. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 52 пациента. Поступили за прошедшие сутки 103 человека, выписаны - 118", - написал Вечорко.

Кроме этого, в своем аккаунте в Facebook главный врач больницы в Вороновском в Новой Москве Сергей Переходов сообщил, что, в его клиническом центре инфекционных болезней на 18 июня состоит на лечении 186 пациентов. "У всех 186 подтверждены коронавирус и пневмония. С кислородной поддержкой в больнице находятся 140 пациентов, а к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 12. Вчера умерла женщина в возрасте 82 лет с положительным COVID. Всего за сутки в инфекционный центр поступили 11 пациентов, выписались - 19", - уточнил главврач.

Статистика по коронавирусу

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 2 046 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 130 431.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего выявлено 52 083 случая заражения, выздоровели 20 355 человек, умер 751. Число выздоровевших за сутки в регионе вновь превысило число заразившихся и составило 1 036 человек против 667 соответственно. На данный момент это максимальное число выписавшихся в Подмосковье после коронавируса за сутки. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 15,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 311,9 тыс. тестов на коронавирус.