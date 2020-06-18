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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова: рисков, что вторая волна коронавируса придет в Россию осенью, достаточно

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Вторая волна коронавирусной инфекции может прийти в Россию осенью, рисков для этого "достаточно". Об этом заявила в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В летнее время мы надеемся, что всеми мерами <...> мы сократим интенсивность эпидпроцесса. Но пока рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно. Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать "опасаемся" или "боимся", но мы должны быть готовы, что мы сейчас и делаем", - сказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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