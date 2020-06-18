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Пандемия коронавируса нового типа

Попова заявила о готовности сделать прививку от коронавируса

Глава Роспотребнадзора отметила, что всегда делает прививки и считает их абсолютной необходимостью

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сделает прививку от коронавируса, как только появится вакцина. Об этом она заявила в интервью Наиле Аскер-заде, показанном в четверг на телеканале "Россия-24".

"Как только появится вакцина, конечно", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистки.

Попова отметила, что всегда делает прививки и считает их абсолютной необходимостью. "Члены моей семьи, мои родители каждый год делают прививки от гриппа и все прививки, которые положены по возрасту. Младшие члены моей семьи тоже все привиты по календарю. <...> Без вакцин нам станет очень плохо", - добавила она.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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