На парад Победы в Петербурге приглашены 200 ветеранов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. На парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Санкт-Петербурге 24 июня, приглашены 200 ветеранов. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Игорь Любченко в пресс-центре ТАСС.

"Трибуна на [Дворцовой площади] рассчитана на 1 450 посадочных мест, будут приглашены 720 человек, из них 200 ветеранов войны. Рассадка на трибуне будет осуществлена в шахматном порядке", - сказал Любченко.

Ранее в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что в параде в Петербурге 24 июня примут участие 4,8 тыс. военных, сотрудников силовых ведомств, курсантов военных вузов, суворовцев и юнармейцев. В воздушной части парада будет задействовано 30 единиц авиатехники. Также зрители увидят более 100 единиц наземной военной техники, в том числе танки Т-72Б3, зенитные ракетные системы С-400, самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М".

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.