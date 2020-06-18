Песков заявил, что приглашенные на парад Победы ветераны находятся на карантине

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что ветераны, приглашенные парад Победы в Москве, сейчас находятся на карантине в санаториях и домах отдыха.

"Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут [на параде Победы 24 июня], находятся на карантине, это санатории, дома отдыха", - сказал представитель Кремля журналистам в четверг. По его словам, ветераны находятся "в прекрасных условиях".

Песков отметил, что такая карантинная мера - "это в первую очередь забота об их [ветеранов] здоровье, поскольку они будут там [на параде] вместе, они будут общаться друг с другом". "Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности", - уверен представитель Кремля.

По его мнению, "это хорошая возможность в случае необходимости получить дополнительное медицинское обслуживание".