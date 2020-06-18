Третьяковка в будущем может оставить часть сотрудников на "удаленке"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея может оставить часть сотрудников на "удаленке" на постоянной основе. Об этом сообщила на пресс-конференции в четверг генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

С середины марта культурные учреждения в Москве закрыты из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин 8 июня сообщил, что музеи и выставочные залы могут открыться с 16 июня (при условии посещения по электронным билетам). Они будут обязаны соблюдать ограничения по одновременному количеству посетителей.

"Мы прожили эти 3,5 месяца невероятно напряженной, изматывающей, я бы сказала, работы. Начиная с zoom-конференций в 10 утра и заканчивая в 7-8 вечера. Нам удалось сделать очень много. И мы, конечно, возьмем на вооружение все то положительное, что мы открыли для себя вот в этом опыте работы на удаленном доступе. Может быть, действительно, тем более поскольку сейчас это может быть закреплено законодательно, сможем подумать о том, чтобы часть сотрудников работало в том числе и на удаленном доступе", - сказала Трегулова.

Она добавила, что в галерее будут очень аккуратно наращивать количество сотрудников на рабочих местах. "Мы будем следовать всем рекомендациям Роспотребнадзора и Министерства культуры. И, конечно, уже в течение месяца мы самым напряженным образом готовимся к открытию музея. Поверьте, мы отрабатывали, обсуждали, спорили по поводу практически каждой детали, потому что мы, конечно, хотим сделать открытие своего музея праздником для тех, кто придет туда после такого долгого отсутствия", - подчеркнула Трегулова.

Ранее заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш рассказала ТАСС, что Третьяковская галерея откроется 3 июля. Это касается здания в Лаврушинском музее, Новой Третьяковки на Крымском Валу, Западного крыла Новой Третьяковки и некоторых малых музеев.

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