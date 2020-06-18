Все гостиницы и отели в Краснодарском крае смогут возобновить работу с 21 июня

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Все отели и гостиницы на территории Краснодарского края могут возобновить работу, приостановленную из-за пандемии коронавируса, с 21 июня, заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг глава региона Вениамин Кондратьев.

"Все средства размещения, гостиницы, пансионаты считаю необходимым открыть с 21 июня этого года с соблюдением всех требований Роспотребнадзора", - сказал Кондратьев. Он добавил, что количество отдыхающих в крае увеличивается, поэтому есть необходимость убрать дефицит номерного фонда.

Кондратьев сообщил, что при заселении в гостиницы у туристов не будут требовать справки об отсутствии коронавируса. "Сегодня мы не вносим обязательное требование о том, что тот, кто приехал в наш край в качестве отдыхающего, имел при себе справку об отсутствии коронавируса", - сказал Кондратьев. Он уточнил, что, несмотря на отсутствие требования предъявления справки, на въездах в край, в аэропортах и на вокзалах у всех приезжающих будет измеряться температура.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что роста цен на отдых на курортах Краснодарского края в этом году не ожидает, и власти рассчитывают на успешное проведение туристического сезона. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщала ТАСС, что в течение оставшихся двух месяцев лета планируют принять порядка 7 млн отдыхающих.

Глава региона также добавил, что Кубань с 21 июня будет размещать в обсерваторах только приезжающих из-за рубежа.

Работа детских лагерей

Детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновят прием отдыхающих с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора. Отдыхать в них смогут только жители региона.

"С 1 июля этого года детские оздоровительные организации стационарного типа, имеющие медицинские лицензии, для оздоровления детей из Краснодарского края считаю возможным открыть", - сказал губернатор.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова уточнила, что по требованию Роспотребнадзора детские здравницы заполнятся только на 50%. Мэр Анапы, курортного города региона, где находится большая часть детских здравниц, Юрий Поляков отметил, что эти организации готовы к возобновлению работы в условиях пандемии.

Ранее власти Краснодарского края приняли решение о переносе сроков действия 5,7 тыс. путевок в детские здравницы, отдых по которым был запланирован на период карантина из-за пандемии, на более поздний период, когда здравницы смогут возобновить работу. Планировалось, что 1 627 детских здравниц Краснодарского края смогут принимать школьников, как только позволит эпидситуация. Финансирование детской оздоровительной кампании в регионе в 2020 году превышает 2,5 млрд рублей, это на 342 млн рублей больше, чем в 2019 году.

В новость внесены изменения (13:42 мск) - добавлены подробности.