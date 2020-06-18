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Пандемия коронавируса нового типа

Песков: медики примут все меры для безопасности иностранных лидеров на параде Победы

Пресс-секретарь президента затруднился уточнить, какие именно меры будут приняты

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Медики примут все необходимые противоэпидемиологические меры для обеспечения безопасности иностранных лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы 24 июня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Наши специалисты-медики находятся в контакте со своими визави из стран, которые будут представлены на параде, и они отрабатывают все необходимые меры для этого таким образом, чтобы это не мешало осуществлению визитов", - сказал он.

Песков затруднился уточнить, какие именно во время этих международных визитов в день парада будут приниматься противоэпидемиологические меры безопасности. "Не могу вам точно сказать, но будут выполнены те меры, которые медики соответствующих стран посчитают необходимыми для предосторожности", - добавил он.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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