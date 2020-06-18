В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту "Дождя"

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российское законодательство предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объяснение с полицией журналиста "Дождя" Антона Баева.

Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ". "Я не могу давать никакую квалифицированную оценку этим действиям [полиции], наверняка у телеканала есть адвокаты, которые, если что-то их смущает, могут оспорить или опротестовать эти действия в соответствии с законом", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул: "Конечно, в этом контексте уместно еще раз вспомнить и напомнить об ответственности за распространение заведомо лживой информации". "Если я не ошибаюсь, там [в материале Баева] речь шла о голосовании с помощью каких-то sim-карт и так далее, что является абсолютной чушью", - отметил пресс-секретарь главы государства. "Конечно, когда сейчас мы говорим о таких важных явлениях, событиях нашей жизни, как борьба с коронавирусом или как подготовка к голосованию, здесь нужно особое чувство ответственности и со стороны представителей СМИ", - уверен Песков.