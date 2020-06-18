В Кремле не комментируют данные Генпрокуратуры об уровне коррупции в регионах России

"Мы пока еще не имели возможности ознакомиться с полным документом, на основе каких критериев [был сформирован список регионов] и так далее, поэтому я считаю преждевременным давать в данном случае какие-то комментарии", - сказал в четверг представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, скажется ли эта информация надзорного ведомства на оценке деятельности губернаторов.

Как говорится в тексте ежегодного доклада генпрокурора России Совету Федерации, в прошлом году в России было зарегистрировано 21 коррупционное преступление на 100 тыс. населения страны (в 2018 году - 20,8). В регионы с наиболее высоким уровнем выявленных коррупционных преступлений вошли Мордовия, Чувашия, Камчатский край, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская, Тюменская области - коэффициент преступности на 100 тыс. населения от 29,68 до 26,31. Наименьший показатель отмечен в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт- Петербурге, Севастополе, Ямало-Ненецком АО - коэффициент преступности на 100 тыс. населения от 6,41 до 9,94.