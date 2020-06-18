Кремль не ознакомился с идеей Навального о пенсиях участникам Великой Отечественной войны

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль не ознакомился с предложенным блогером Алексеем Навальным проектом поправок в закон о ветеранах об установлении участникам Великой Отечественной войны пенсий в размере 200 тысяч рублей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, к сожалению, у нас не было такой возможности", - сказал он, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим предложением.

Ранее Навальный сообщил, что подготовил соответствующий законопроект и разместил на своем сайте текст этого документа.