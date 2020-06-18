Вучич отметил помощь России Сербии в период пандемии коронавируса

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Сербия высоко оценивает помощь России в период коронавируса в Сербии. Об этом заявил в четверг президент Сербии Александар Вучич в ходе совместной пресс-конференции в Белграде с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Сербия всегда будет помнить помощь России в период коронавируса и может всегда надеяться на ответную помощь", - сказал сербский лидер.

В Сербии от коронавируса умерли 257 человек, заразились 12 522.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России. С 3 апреля по 18 мая российский сводный отряд провел полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов более чем в 40 населенных пунктах республики. Обработано 376 зданий и сооружений, более 1,685 млн кв. м внутренних помещений, около 500 тыс. кв. м дорог. Восемь медицинских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированного коронавирусом.