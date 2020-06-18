Прокуратура стала привлекать к ответственности чиновников за неоплату госконтрактов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Прокуратура России начала привлекать к ответственности должностных лиц за несвоевременную оплату по исполненным госконтрактам. Об этом говорится в ежегодном докладе генпрокурора РФ Совету Федерации.

Новые полномочия появились у прокуроров после включения в КоАП в июле 2017 года статьи об ответственности за нарушение порядка и сроков оплаты государственных и муниципальных контрактов. Она предусматривает штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а при повторном нарушении - дисквалификацию на срок до двух лет.

"В ходе надзорной деятельности прокурорами были реализованы полномочия по возбуждению административных дел за нарушения порядка и сроков оплаты государственных и муниципальных контрактов (Республика Саха (Якутия), Московская, Ростовская области, Москва и другие регионы). В 2019 году судом уже вынесены первые решения о дисквалификации должностных лиц публичных заказчиков, систематически игнорировавших сроки исполнения финансовых обязательств по контрактам (Пермский край, Ростовская область). Данная практика будет нарабатываться и расширяться", - говорится в докладе генпрокурора.

Кроме того, в нем упоминается и о случаях заключения государственных и муниципальных контрактов, не обеспеченных финансированием. Так, в Санкт-Петербурге к административной ответственности были привлечены семь должностных лиц за заключение контрактов в отсутствие утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Аналогичные факты были установлены в Алтайском, Красноярском и Пермском краях, Владимирской, Ярославской областях и других регионах.