Размер российских госпремий увеличили до 10 млн рублей

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Размер государственных премий, вручаемых в области науки и технологий, искусства и литературы, а также в области гуманитарной деятельности в 2020 году был увеличен в два раза до 10 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил в четверг помощник президента Андрей Фурсенко.

"Размер премии в области науки и технологий в 2020 году увеличился, так же как по литературе и искусству и гуманитарной деятельности. Они составят 10 млн рублей каждая", - сказал он.

Премии могут вручаться как одному человеку, так и коллективу до трех человек. В этом году премия будет вручена в области литературы и искусства Директору музея-усадьбы С. В. Рахманинова "Ивановка" Александру Ермакову, писателю, литературоведу Валентину Курбатову и директору Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галине Медведевой.

Госпремия РФ в области науки и технологий присуждена трем сотрудникам Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН за создание одностенных углеродных нанотрубок и научное обоснование новых методов диагностики неравновесных систем и управления ими.

Премию получит еще один коллектив из трех человек: гендиректор компании "Биокад" Дмитрий Морозов, Андрей Улитин из Института биологического приборостроения РАН и директор департамента биохимии "Биокада" Татьяна Черновская за разработку и внедрение в клиническую практику комплекса лекарственных препаратов на основе моноклональных антител для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. Наградой отмечен также член-корреспондент РАН, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрей Головнев за вклад в изучение культурного наследия народов Арктики.

В области гуманитарной деятельности отмечены композитор Давид Тухманов и главный врач Городской клинической больницы 15 имени О. М. Филатова г. Москвы Валерий Вечорко.

О премии

Общая ежегодная торжественная церемония вручения госпремий по традиции состоится в Большом Кремлевском дворце 24 июня. Лауреаты получат награды из рук президента РФ

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения лауреаты получат диплом, почетный знак, а также фрачный знак.