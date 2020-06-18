Систему раздельного сбора отходов внедрят в 20 школах Кирова

КИРОВ, 18 июня. /ТАСС/. Участники экологического проекта "Прокачаем школы", выигравшего президентский грант, проведут 480 ток-шоу на тему экологии для учеников региона и внедрят систему раздельного сбора отходов в 20 школах Кирова, сообщается в четверг на сайте областного правительства.

"Победителем признана Кировская областная добровольческая общественная организация по развитию социальных инициатив граждан "Чисто Вятка" с проектом "Прокачаем школы". В итоге планируется внедрить раздельный сбор отходов в 20 школах Кирова", - говорится в сообщении.

По данным, опубликованным на сайте Фонда президентских грантов, за 2020-2021 годы авторы проекта планируют провести 480 экологических ток-шоу в 20 школах, лицеях и гимназиях Кирова и совместно с региональным оператором по обращению с ТКО - АО "Куприт" - организовать в них систему раздельного сбора перерабатываемых отходов. Таким образом активисты рассчитывают повысить уровень экокультуры школьников. "В перспективе мы ставим перед собой амбициозную цель "вырастить" поколение кировчан, разделяющих бытовые отходы со школьной скамьи, что по итогу приведет к росту экологической культуры в целом населения, снижению количества несанкционированных свалок и сокращению потока мусора на полигоны области", - сообщают авторы проекта.

По данным АО "Куприт", в настоящее время на полигоны ТКО Кировской области поступает около 3 млн куб. м. бытовых отходов. При этом в регионе отсутствует система раздельного сбора отходов населения, которая позволила бы сократить объем потока мусора на полигоны, количество полигонов и улучшить санитарно-гигиеническую обстановку в регионе.

Власти Кировской области планируют запустить пилотный проект по внедрению раздельного сбора отходов в Кирове и в поселке Лубягино под Кировом 1 июля. На первоначальном этапе раздельный сбор будет возможен на десяти площадках, где появятся контейнеры синего (для бумаги и картона) и оранжевого (для пластика) цветов, вывозить отходы с площадок будет АО "Куприт". Далее отходы будут досортировываться на базе регоператора, после чего их направят на переработку на предприятия области и соседних регионов.

Об отрасли отходов

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.