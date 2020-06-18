Вручение госпремий в Кремле может пройти в сокращенном формате

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Церемония вручения Государственных премий РФ за 2019 год может пройти в Кремле в сокращенном формате, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Можно предположить, что она (церемония вручения премий) будет в несколько сокращенном формате, в том числе с точки зрения количества участников. Не знаю, как будет с протокольной точки зрения, но тем не менее, да, церемония состоится в Кремле", - сказал он.

Общая ежегодная торжественная церемония вручения госпремий в области науки и технологий, в области литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности по традиции состоится в Большом Кремлевском дворце 24 июня. Лауреаты получат награды из рук президента РФ.

Как сообщил ранее в четверг помощник президента РФ Андрей Фурсенко, госпремии в области науки и технологий 2019 года присуждены за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок, создание лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний и изучение культурного наследия народов Арктики.

Лауреатами государственных премий за 2019 год в области литературы и искусства стали директор музея-усадьбы С. В. Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, писатель, литературовед Валентин Курбатов и директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева.

Лауреатами Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стали композитор Давид Тухманов и главный врач Городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова г. Москвы Валерий Вечорко.