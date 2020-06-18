МИД РФ рекомендует россиянам не выезжать за рубеж до нормализации эпидемической ситуации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам воздержаться от посещения популярных туристических направлений до нормализации эпидемической ситуации. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло, - указали в министерстве. - Вместе с тем хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж. В большинстве курортных стран сохраняется довольно высокий уровень распространения коронавирусной инфекции".

Сроки открытия границ

Называть конкретные сроки открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях пока рано, сообщили в МИД РФ.

"Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано, - указали в министерстве. - На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена. Решение о возобновлении регулярного пассажирского авиасообщения должно быть тщательно проработано и приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации как в нашей стране, так и в мире в целом".