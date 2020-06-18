Знамена Победы и флаги России украсят Петербург к параду 24 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Знамена Победы, а также флаги России на стационарных флагштоках и фасадах зданий установят в Санкт-Петербурге к 24 июня, когда состоится парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на Дворцовой площади. Об этом сообщил в четверг председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга Владимир Рябовол в пресс-центре ТАСС.

"Это знамена Победы и флаги России на опорах освещения и стенах зданий, стилизованные Знамена Победы и флаги России на флагштоках и другие элементы. Всего планируется разместить 5 410 элементов праздничного оформления на 110 адресах. Праздничное оборудование будет размещаться до 24 июня включительно. На эти цели направлено 60 млн рублей", - сказал Рябовол.

Традиционно оформляются главные магистрали, основные переправы, центральные набережные и площади Санкт-Петербурга. В 2020 году впервые тематическое оформление организуют на Миллионной, Большой Морской, Потемкинской улицах, участке Лиговского проспекта и Заневской площади. На территории города уже размещено около 70% праздничного оборудования, добавил председатель профильного комитета.

К 24 июня также планируется завершить установку около 1,3 тыс. плакатов на рекламных конструкциях на улицах Санкт-Петербурга и в метрополитене, на которых изображены ветераны города. Телеканал "Санкт-Петербург" установит на Дворцовой площади мультимедийный экран для прямой трансляции парада. Его, в частности, будут транслировать на 11 экранах в центральных районах города.

Парады в честь 75-летия Победы пройдут 24 июня в 28 городах России, в том числе городах-героях и городах, где дислоцированы штабы военных округов, армий и армейских корпусов, флотов. Во многих других городах предполагается проведение праздничных мероприятий в других форматах, в том числе торжественных шествий. В некоторых регионах из-за эпидемической обстановки власти отказались от проведения шествий либо решили провести парады без зрителей.