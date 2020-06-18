Власти Липецкой области увеличат количество профильных медклассов в школах региона

ЛИПЕЦК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Липецкой области намерены в будущем учебном году увеличить количество профильных медицинских классов в школах региона. Об этом сообщил в четверг глава областной администрации Игорь Артамонов.

Он напомнил о нехватке врачей профильных специальностей в лечебных учреждениях. "Необходимо исправлять ситуацию, и начнем мы с увеличения медицинских классов в школах райцентров, чтобы ученики смогли почувствовать призвание к врачеванию как можно раньше", - сказал Артамонов, заверив, что власти будут поддерживать такие классы.

В этой связи глава администрации региона напомнил, что в завершившемся учебном году уже были открыты медицинские классы в двух образовательных учреждениях города Ельца. "Их открытию способствовал договор между образовательными организациями и Воронежским государственным медицинским университетом имени Н. Н. Бурденко", - напомнил Артамонов, который сам инициировал подписание таких договоров. В частности, елецкие школьники уже приняли участие в медико-социальном проекте "Буду врачом" на базе городской больницы № 2 Ельца. Тогда целью проекта стали профориентационная работа, участие в волонтерских акциях в рамках "Российского движения школьников", общение со сверстниками, мечтающими стать врачами. "В 2020-2021 учебном году системная работа в этом направлении продолжится", - отметил глава региона.

Кроме того, учащиеся медклассов посещали занятия в детском технопарке "Кванториум" в Липецке, где под руководством специалистов школьники выполняли исследовательские и проектные работы по биологии и химии. "А после открытия в Ельце ресурсного центра "Школьной лиги "Роснано" у юных ельчан появилась возможность разрабатывать и защищать собственные проекты в рамках одной из крупнейших образовательных программ страны", - заметил Артамонов.