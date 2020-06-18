Путин рассказал, что внуки звонят ему на работу в Кремль

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что общается с внуками по телефону, когда они звонят ему в Кремль. Об этом глава государства сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину для фильма "Россия. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликован на странице Зарубина в Instagram.

"Дозвониться могут. Они дозваниваются", - сказал Путин, отвечая на вопрос, могут ли его внуки выйти с ним на связь, когда он работает, например, в Кремле.

Разговор президента с журналистом происходил в рабочем кабинете Путина в Кремле. Зарубин также поинтересовался, могут ли в это рабочее пространство попасть какие-то очень личные вещи, например, поделки внуков Путина. Ответ на этот вопрос остался за кадром, однако в одном из прежних интервью Путин признавался, что когда оставлял свой бывший кабинет в доме правительства, из личных вещей у него там была только ручка.

Путин в 2018 году на прямой линии признавал, что хотел бы больше общаться с обоими своими внуками. Он с сожалением отметил, что времени на это ему не хватает.