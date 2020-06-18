В Ленобласти пройдет серия концертов для медиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Ленинградская область проведет марафон концертов для медицинских работников в рамках акции "Спасибо за здоровье", приуроченной к Дню медицинского работника. О начале акции объявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своей странице в социальной сети Instagram.

"В Ленинградской области стартует марафон "Спасибо за здоровье". От всего сердца благодарим наших медиков. 21 июня - их профессиональный праздник, День медицинского работника. Давайте не забудем их поздравить", - сказал он в видеоролике и вырезал из красной бумаги сердце, символ акции.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, 21 июня в Ленинградской области во дворе каждого стационара, где ведется лечение пациентов с коронавирусом, состоятся праздничные концерты по случаю празднования Дня медицинского работника.

"Праздничные концерты пройдут на сценах многофункциональных передвижных культурных центров, украшенных тематическими баннерами #СПАСИБОЗАЗДОРОВЬЕ, с участием творческих коллективов. Артисты исполнят праздничные художественные номера и прочитают стихи, написанные в поддержку и благодарность медикам жителями региона. Также во все госпитали Ленинградской области от аграриев региона будут направлены празднично-подарочные наборы с продукцией собственного производства", - сообщили в пресс-службе.

Дрозденко планирует лично поздравить врачей и медицинских работников в поселке имени Морозова Всеволожского района и в городе Всеволожске.