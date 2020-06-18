В Карелии увеличили коечный фонд для лечения коронавирусной инфекции

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 июня. /ТАСС/. Власти Карелии увеличили коечный фонд на 95 единиц - до 506 коек для лечения больных, заразившихся коронавирусом, перед началом туристического сезона в республике. Об этом в четверг во время заседания правительства региона сообщил вице-премьер Карелии и руководитель оперштаба по борьбе с распространением новой инфекции в Карелии Игорь Корсаков.

В Карелии с начала июня для туристов открылись все объекты турпоказа, а с 15 июня туристам разрешено бронировать отели и хостелы при условии, что они будут выходить из них только на экскурсии к достопримечательностям и туристическим объектам.

"Сегодня дополнительно 95 коек мы подготовили <…> Безусловно, сегодня мы ожидаем турпоток. <…> Готовность медучреждений должна быть, и сегодня 506 коек готовы для того, чтобы в случае негативного развертывания ситуации принять тех, кого необходимо", - сказал Корсаков.

Согласно плану Минздрава России, в Карелии должны были создать не менее 307 коек, обеспечив их необходимым числом аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день эти показатели выполнены в полном объеме. По словам руководителя республиканского оперштаба, слаженная работа медиков и органов власти позволила успешно решить проблему с двумя очагами заражения, которые возникли в начале лета в вахтовых городках на территории Карелии. Речь идет о случаях массового инфицирования на стройплощадке Белопорожских ГЭС, где выявили 86 заразившихся работников из 319, и на месте размещения вахтовиков АО "ВАД" в Сортавальском районе, где коронавирус выявили у 68 человек из 194.

"Ситуации с "ВАДом" и Белопорожскими ГЭС нам дали, скажу честно, около 20% [прироста], жестко проверили систему готовности республики. <…> Готовность сил и средств показали, и это отметил главный санитарный врач республики, что сработано, действительно, слажено", - отметил Корсаков.

В регионе также реагируют на изменения в методах оказания помощи больным с коронавирусом. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, в связи с тем, что среди последствий новой инфекции врачи называют поражение сосудов, сердечные проблемы, в регионе всех перенесших новый вирус поставят под кардиологическое наблюдение. "Буквально получив эту информацию неделю назад, я уже дал поручение минздраву, чтобы организовали обязательный кардиологический мониторинг всех больных, перенесших коронавирусную инфекцию, включая детей. Потому что уже есть тенденция отсроченных сложных миокардитов на фоне поражения как раз капилляров сердца", - сказал руководитель региона.

Ситуация с коронавирусом в Карелии

По данным республиканского оперштаба, в Карелии за время пандемии выявили 934 случая заражения коронавирусом, в том числе 93 случая среди детей. За сутки прирост инфицированных составил 22 человека, выздоровели за все время 365 пациентов, пятеро умерли.