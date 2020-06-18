Почти 400 школьников посетят образовательную программу "Большие вызовы" в Сочи

СОЧИ, 18 июня. /ТАСС/. Около 400 школьников из 64 регионов России приедут в образовательный центр "Сириус" в Сочи на масштабную научно-технологическую образовательную программу "Большие вызовы-2020", которая пройдет с 19 октября по 8 ноября 2020 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе центра в четверг.

"Образовательный центр "Сириус" завершил отбор участников пятой научно-технологической проектной программы "Большие вызовы-2020", которая в этом году пройдет с 19 октября по 8 ноября. 384 школьника из 64 регионов России разделятся на команды, чтобы реализовать проекты по 12 актуальным направлениям стратегии научно-технологического развития страны", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что "Большие вызовы" - это самая масштабная проектная программа для российских школьников. За три недели молодые люди предложат решения актуальных научно-исследовательских задач по 12 направлениям, которые соответствуют стратегии научно-технологического развития России, в том числе в области искусственного интеллекта, генетики, нано- и космических технологий, освоения Арктики и Мирового океана.

Для участия в программе в этом году было подано более 10 тысяч заявок и 81 региона РФ. Лидерами по количеству заявок стали Москва, Липецкая область и Ставропольский край. Претенденты прошли несколько отборочных туров, в том числе тестирование по тематике и индивидуальные онлайн-собеседования, на которых школьники представляли свои проекты.

"Так, например, десятиклассница из Улан-Удэ Юлия Садыкова победила в заключительном этапе конкурса "Большие вызовы" с проектом по модификации углепластика, а Игорь Пилипчук и Егор Соловьев из Хабаровска представили на конкурсе "умный рюкзак". Десятиклассники вшили в тряпичный ранец специальные датчики, в которых запрограммировано школьное расписание, а к учебникам и рабочим тетрадям прикрепили отдельные QR-коды. В зависимости от дня недели SmartBag напоминает, что ученик должен взять с собой", - пояснили в пресс-службе, добавив, что в ходе программы ее участникам будет предложено разработать более 70 проектов, заказчиками которых выступают организации-партнеры фонда "Талант и успех".

Центр "Сириус" открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в центре для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.