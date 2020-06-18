Белгородские власти сняли пункты пропуска для контроля за въезжающими в регион

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Власти Белгородской области отменили некоторые ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. В частности, сняты пункты пропуска на границе, которые вели учет въезжающих в регион, сообщила журналистам в четверг на брифинге замгубернатора области Ольга Павлова.

"В связи с тем, что ситуация в регионах стабилизировалась, прежде всего - в Москве и Московской области, принято решение больше не требовать справки, которые раньше требовались, чтобы въехать в регион и которые указывали на отсутствие у человека коронавируса. В этой связи буквально с субботы [20 июня] не будем вести учет прибывающих из Москвы и Московской области в пунктах пропуска, которые у нас были на въезде. Они сняты",- сказала Павлова.

Кроме того, к концу текущей недели в Белгородской области откроются физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры, бассейны, ледовая арена. Одним из главных требований к работе в условиях борьбы с пандемией станет сокращение потока посетителей до 25% от привычного.

По данным регионального оперштаба на 18 июня, в Белгородской области выявили 3 666 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 2 136 человек выздоровели, умер 41 пациент.