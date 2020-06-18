В мэрии Москвы рассказали о первых итогах тестирования онлайн-голосования по конституции

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Онлайн-система, которая будет использована на голосовании по поправкам к Конституции РФ, в ходе тестирования работает штатно. Об этом сообщил журналистам в четверг начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Работает горячая линия, есть служба техподдержки, которые принимают обращения граждан. На данный момент технических сбоев не зарегистрировано. <...> Хакерских атак не было", - сказал Костырко. Он также уточнил, что за первые шесть часов около 2,5% из примерно 830 тыс. москвичей, записавшихся на электронное голосование, уже приняли участие в тестировании системы.

Кроме того, в тестировании системы принимают участие жители Нижегородской области, где в тестировании приняли участие 8% зарегистрировавшихся. В четверг участникам предложены тестовые вопросы. В Москве люди выбирают, что целесообразнее развивать - парки или парковки. В Нижегородской области вопросы похожи: "Что делать лучше - благоустройство двора или общегородских территорий?"

"Мы ожидаем совокупную явку на тест где-то в районе от 40% до 50%. В ходе этого голосования мы в первый раз планируем реализовать разные сценарии возможных проблем, то есть будем выводить перед участниками на экране: "проблемы со связью", "большое количество людей в очереди на заполнение бюллетеней", "проблемы с устройством" и так далее. Чтобы люди, которые записались на это голосование, чувствовали себя спокойнее и увереннее с 25 по 30 июня, когда будет проходить голосование по поправкам к Конституции РФ", - сказал Костырко.

Тест системы

Тестирование системы онлайн-голосования, которая будет задействована в голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ, началось на платформе 2020og.ru 18 июня в 08:00 и продлится до 20:00 19 июня. Присоединиться к тестированию могут те горожане, которые зарегистрировались на участие в голосовании по поправкам до 15:00 17 июня, для этого им нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель столицы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.

В новость внесены изменения (15:38 мск) - добавлена информация по тексту.