Беглов назвал нецелесообразным переоборудование новых больниц в Петербурге под коронавирус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга пока не планируют перепрофилировать новые медицинские учреждения для лечения пациентов с коронавирусом. Резерв коек под COVID-19 пока будет расширяться за счет временного госпиталя в "Ленэкспо", сообщил в четверг губернатор города Александр Беглов.

"У нас было около одной тысячи инфекционных коек в городе и около 800 врачей-инфекционистов. За этот короткий срок нам удалось сделать 10,5 тысячи инфекционных коек. Практически мы дошли до уровня, когда переоборудовать другие стационары уже нельзя, потому что есть и текущие заболевания по многим другим медицинским показаниям. Чтобы дальше двигаться, мы используем "подручные средства" - это временные госпитали, в первую очередь "Ленэкспо", - рассказал Беглов на совместном заседании президиумов Общественной организации и Регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга".

Как отметил глава города, сейчас на территории выставочного комплекса "Ленэкспо" развернуто 1,5 тыс. коек, часть павильонов готовят под больных в состоянии средней степени тяжести. В общей сложности там подготовят около 2,5 тыс. коек.

Всего в Петербурге оказывают помощь для пациентов с коронавирусом 24 учреждения, из них шесть федеральных. По словам Беглова, город также готовится ко второй волне заражения коронавирусом осенью. "Мы, безусловно, готовимся ко второй волне. Это осень, когда все вернутся, начнут работать школы, детские сады и другие организации. И конечно, сама погода - это и ОРВИ, и грипп, и многое другое", - сказал он.

По последним данным, в Петербурге выявили 21 056 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 11 324 человека, умерли 756.