{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Песков: статья Путина о Второй мировой будет опубликована без анонса

Ранее сообщалось, что президент позже примет решение о сроках ее публикации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль не будет сообщать, когда и где президент России Владимир Путин опубликует свою статью о Второй мировой войне.

"Без анонса", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

14 июня Песков сообщал ТАСС, что Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, и позже примет решение о сроках ее публикации.

О планах подготовить статью, посвященную предшествовавшим войне событиям и основанную на архивных документах, глава российского государства рассказал в декабре 2019 года на большой пресс-конференции. В последнее время он в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору, а также роли отдельных стран Европы, в том числе Польши. Президент неоднократно отмечал недопустимость фальсификации истории о войне, в частности, назвал неприемлемым и некорректным решение Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Полиция Калуги проводит проверку ролика с танцами в фонтане на площади Победы
Видеоролик был опубликован в TikTok, а потом разошелся в социальных сетях
Читать полностью