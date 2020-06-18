Песков: статья Путина о Второй мировой будет опубликована без анонса

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль не будет сообщать, когда и где президент России Владимир Путин опубликует свою статью о Второй мировой войне.

"Без анонса", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

14 июня Песков сообщал ТАСС, что Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, и позже примет решение о сроках ее публикации.

О планах подготовить статью, посвященную предшествовавшим войне событиям и основанную на архивных документах, глава российского государства рассказал в декабре 2019 года на большой пресс-конференции. В последнее время он в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору, а также роли отдельных стран Европы, в том числе Польши. Президент неоднократно отмечал недопустимость фальсификации истории о войне, в частности, назвал неприемлемым и некорректным решение Европарламента, который приравнял роль СССР к роли гитлеровской Германии.