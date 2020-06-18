Медики просят провести парад Победы в Мурманске без зрителей из-за пандемии

МУРМАНСК, 18 июня. /ТАСС/. Мурманские врачи обратились с просьбой к главе региона Андрею Чибису провести парад Победы в Мурманске в закрытом формате, без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

"Сегодня губернатор Андрей Чибис встретился с представителем профсоюза медиков. Председатель организации Ольга Суна рассказала, что медколлектив региона с тревогой относится к проведению парада в классическом формате, и попросила рассмотреть возможность организовать мероприятие без зрителей", - сказано в сообщении.

По информации оперативного штаба, профессиональное медицинское сообщество всерьез обеспокоено возможной вспышкой коронавируса, которая может произойти после парада, если он пройдет с массовым участием зрителей, по примерным прогнозам, их может собраться около 10 тысяч человек. "Мы понимаем, что это великий праздник, но вопрос по количеству людей, не все носят маски и соблюдают правила, риск заражения очень высокий. Медики очень переживают за это", - приводятся в сообщении слова председателя профсоюзной организации медиков Ольги Суна.

В оперативном штабе сообщили, что вопрос о формате проведения парада будет рассмотрен правительством в четверг с учетом позиции медицинского сообщества. Ранее сообщалось, что в Мурманске выявлен очаг заражения новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников в одной из силовых структур.

По информации оперативного штаба, на утро четверга в Мурманской области выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом, из них 40 - в Мурманске. Общее число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в регионе - 4 219, 1 000 - в Мурманске. 2 910 человек выздоровели и выписаны из больниц, 1 300 человек находятся на лечении, 9 человек умерли.