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Пандемия коронавируса нового типа

Палестина получила от России 20 тыс. тестов для диагностики коронавируса

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль поблагодарил за помощь

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия предоставила Палестине в качестве помощи в борьбе с пандемией 20 тысяч тестов для диагностики коронавируса. Об этом сообщил в четверг на онлайн-конференции посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

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"Мы благодарны всем государствам, в том числе России, за помощь в этой области. Она предоставила нам 20 тысяч приборов для диагностики болезни. В этой связи мы благодарим РФ, которая передала нам такие приборы для выявления заболевших людей в то время, когда весь мир противостоит этому кризису, а мы защищаемся от коронавируса с одной стороны и от оккупации с другой", - сказал он.

В четверг палестинский Минздрав сообщил о пяти новых случаях заражения на палестинских территориях. Днем ранее сообщалось о выявлении 39 новых случаев инфицирования. Таким образом, общее число заразившихся возросло до 750, 570 пациентов поправились (около 76% всех заболевших), зафиксировано 5 летальных исходов. Для диагностики коронавируса проведено более 68 тыс. тестов. С 30 мая до середины июня на палестинских территориях суточный прирост заразившихся не превышал нескольких случаев.

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