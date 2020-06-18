ВОЗ считает ПЦР-тест наиболее достоверным методом диагностирования COVID-19

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) считается наиболее достоверным для выявления у пациентов нового коронавируса. Об этом в четверг на видеобрифинге заявила главный специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на чрезвычайные ситуации Катрин Смолвуд.

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ставить диагноз COVID-19 пациентам, которые страдают этим заболеванием, на основании ПЦР. Это молекулярное исследование, золотой стандарт", - отметила Смолвуд. "Это единственный тест, который пока дает нам достоверные результаты на COVID-19", - добавила она. При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что в будущем, возможно, появятся и другие тесты, также позволяющие довольно точно поставить соответствующий диагноз.

Кроме того, в настоящее время, по словам Смолвуд, "около 12 стран занимаются разработкой вакцин-кандидатов, при этом 10 или 11 из них сейчас проходят клинические испытания". "Нам предстоит еще большая работа, прежде чем мы получим достаточно эффективную и безопасную вакцину, которую можно было бы использовать для населения", - продолжила Смолвуд.

Смолвуд также указала на довольно высокую эффективность кортикостероида дексаметазона при лечении коронавируса. Однако представитель ВОЗ предупредила, что данный препарат рекомендован только для пациентов с тяжелой формой заболевания, находящихся "либо на кислороде, либо на искусственной вентиляции легких (ИВЛ)". Ранее ВОЗ назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования Recovery, согласно которым использование дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом.

Во вторник ВОЗ приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина - лекарства против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. Данный препарат, как указала эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо, "не способствует снижению смертности при лечении госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией". При этом она добавила, что подобное решение касается испытания, а не использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,3 млн человек, около 445 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 561 091 случай заражения, выздоровели 313 963 человека, умерли 7 660.