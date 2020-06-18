Роскомнадзор разблокирует Telegram

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram (Павлом Дуровым - прим. ТАСС) готовность противодействовать терроризму и экстремизму, - сказано в сообщении. - По согласованию с Генпрокуратурой РФ Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram".

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор разблокирует мессенджер Telegram на территории России. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Ведомство высказало готовность взаимодействовать со всеми работающими на территории страны интернет-компаниями "для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков".

Роскомнадзор начал блокировку мессенджера в апреле 2018 г. по решению Таганского суда из-за отказа Telegram передать в ФСБ ключи шифрования. При этом сервис все это время был доступен пользователям.

В апреле 2020 года депутаты Госдумы от "Справедливой России" Дмитрий Ионин и Федот Тумусов и подготовили законопроект о разблокировке мессенджера в связи с тем, что он используется госорганами для распространения официальных данных о коронавирусе. Каналы в Telegram, в частности, официально используют Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы) и оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале 4 июня заметил, что разблокировка позволила бы 30 млн пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис. Кроме того, она могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.