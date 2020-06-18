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В Москве нашли мертвым философа Льва Науменко

Признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщил источник

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тело доктора философских наук и бывшего заместителя главного редактора журнала "Коммунист" Льва Науменко найдено в четверг на лестничной площадке дома на Кудринской площади в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к окружению профессора.

"Тело 86-летнего Льва Науменко было обнаружено сегодня утром на лестничной площадке дома на Кудринской площади, где он проживал. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено", - рассказал собеседник агентства.

Согласно информации из открытых источников, Науменко - доктор философских наук и профессор МГАУ им. В. П. Горячкина. Кроме того, он был редактором журнала "Коммунист".

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