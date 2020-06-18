Ректоры медвузов обсудят будущее профильного образования в России 19 июня

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Ректоры крупнейших российских медицинских вузов в пятницу, 19 июня, обсудят будущее профессии медработника в рамках круглого стола "Новый взгляд на профессию врача". Об этом в четверг сообщила пресс-служба фонда "Контент".

Трансляция дискуссии будет вестись на сайте ТАСС, страницах агентства в социальных сетях, на YouTube-каналах Фонда Росконгресс и Фонда "Контент".

"Участники обсудят, насколько эффективна роль государства в модернизации системы медицинского образования, какими компетенциями должны обладать врачи будущего, могут ли современные технологии компенсировать базовую квалификацию врача, насколько оправдывает себя модель узкоспециализированной медицины и готова ли система медицинского образования меняться согласно современным вызовам отрасли", - отметили в пресс-службе.

К участию приглашены ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ Петр Глыбочко, ректор ФГБОУ ВО "Первый СПбГМУ им. академика И. П. Павлова" Сергей Багненко, ректор ФГБОУ ВО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей Лукьянов и другие. Трансляция начнется в 16:00.

Диалог поколений

В этот же день состоится прямая линия со школьниками "Диалог поколений: медицина - мое призвание", приуроченная к Дню медицинского работника.

Организаторами мероприятия выступают Фонд "Контент" и Всероссийское общественное движение "Волонтеры-медики" при поддержке Минздрава.

На вопросы детей, которые решили выбрать для себя медицинскую профессию, ответят президент Союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль, ректор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Сергей Лукьянов, директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Наталья Мокрышева, а также окружной координатор ВОД "Волонтеры-медики" по ЦФО, волонтер Года 2018, врач-нейрохирург Антон Коротченко.

Задать свой вопрос можно на сайте фонда "Контент". Трансляция начнется в 12:00, она будет вестись на сайте ТАСС, а также на официальных страницах агентства и ВОД "Волонтеры-медики" в социальных сетях и на YouTube-канале Фонда "Контент".