ВОЗ призывает мировое сообщество согласовать приоритеты будущей вакцинации от коронавируса

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предлагает международному сообществу согласовать механизм проведения будущей вакцинации от коронавируса в мире, с тем чтобы был обеспечен равный доступ к вакцине и определены группы населения, нуждающиеся в ней в приоритетном порядке. Об этом заявила в четверг на брифинге в Женеве главный научный специалист ВОЗ Сумия Сваминатан.

Целью ВОЗ является не только ускорение разработки вакцин, но и "обеспечение справедливого и равного доступа к ним", сказала она, отметив, что "этого можно достичь лишь в условиях единства, если страны согласуют такой механизм".

ВОЗ предлагает создать структуру, которая решала бы вопрос о том, каким категориям населения отдать приоритет при вакцинации. По словам эксперта, во-первых, это могут быть те, кто находится на передовой линии борьбы с пандемией, в частности, работники скорой помощи, а также другой медицинский персонал, "и конечно, полиция". Вторая группа - это пожилые и люди с ослабленным здоровьем, поскольку заболевание связано у них с особенно большим риском, продолжила Сумия Сваминатан. Потребуется защитить также другие уязвимые группы людей, в том числе жителей трущоб и заключенных в тюрьмах.

"Это три группы, о которых мы думаем как о приоритетных", - констатировала Сваминатан, подчеркнув, что "нужно начать с наиболее уязвимых, а затем постепенно вакцинировать больше людей".

Она отметила, что сейчас в мире "проводится огромная работа" по созданию вакцин от коронавируса, речь идет о "по меньшей мере, более двухстах вакцинах-кандидатах, находящихся на разных этапах разработки, и это число растет каждый день". Сваминатан напомнила, что разработка вакцин - "сложное дело, в котором много неопределенности".

"Мы надеемся, что в 2021 году у нас будет два миллиарда доз одной, двух или трех эффективных вакцин, которые можно было бы распределить в мире", - сказала эксперт, добавив, что этого количества хватило бы "по крайней мере, для того, чтобы вакцинировать приоритетные группы населения". ВОЗ "предложит решения", однако потребуется, чтобы страны-члены организации достигли консенсуса в этом вопросе, пояснила она.