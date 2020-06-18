Более 30 депутатов Госдумы заразились коронавирусной инфекцией или уже перенесли ее

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более трех десятков депутатов Госдумы были заражены коронавирусом или переносят заболевание прямо сейчас, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"На сегодня, если суммировать тех, кто болеет, и тех, у кого уже найдены антитела, то в сумме будет более 30 депутатов", - сообщил он в интервью, опубликованном на сайте "Газеты.ру" в четверг.

По словам спикера, находящиеся в Москве депутаты проходят лечение в Центральной клинической больнице. "Если [депутат] приехал в регион и заболел, конечно, он лечится в своем родном регионе", - пояснил он.