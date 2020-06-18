Шествия в честь юбилея Победы в Рязани не будет

ТАСС, 18 июня. Ситуация с коронавирусом не позволит провести торжественное шествие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Рязани 24 июня, однако в этот день состоятся другие праздничные мероприятия. Об этом в четверг сообщил журналистам губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"24 июня мы не сможем, к сожалению, провести полноценный парад с шествием и со зрителями, но праздничные мероприятия обязательно состоятся", - сказал глава региона.

По словам губернатора, торжества начнутся с трансляции парада Победы на Красной площади в Москве, которая будет выведена на экран, установленный на площади Победы, с 10:00. В течение дня на нем будут демонстрироваться хроники парадов прошлых лет, портреты ветеранов и поздравления.

С 12 часов пройдет мобильный смотр военной песни. Пять военных открытых "Камазов" с музыкальными коллективами проедут по городу по определенному маршруту. Сводные духовые оркестры Рязанского гарнизона, учреждений культуры будут исполнять военные марши на некоторых открытых площадках города. Кульминацией праздника станет встреча курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища по возвращении с парада в Москве.

"В муниципальных районах и городских округах Рязанской области также пройдет ряд мероприятий, в том числе в режиме онлайн. Будут проводиться флешмобы, акции в социальных сетях и многое другое. Уверен, что это будет памятный и запоминающийся день для всех рязанцев", - добавил Любимов.