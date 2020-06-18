Эксперт: большинство заразившихся коронавирусом в Пекине работали с морепродуктами

ТАСС, 18 июня. Китайские эпидемиологи выяснили, что при вспышке коронавируса на оптовом рынке в Пекине больше всего инфицированных оказалось среди работников отделов, продающих продукты водного промысла. Об этом в четверг сообщил ведущий эпидемиолог Центра по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР У Цзунью.

"Мы обнаружили, что среди инфицированных сравнительно много тех, кто продавал продукцию водного промысла, затем по числу зараженных идут торговцы баранины и говядины, а за ними - другие работники", - цитирует эксперта газета "Бэйцзин шанбао".

У Цзунью подчеркнул, что, проведя исследования, китайские эпидемиологи установили, что среди всех сотрудников рынка "у продавцов продуктов водного промысла болезнь начала проявляться раньше, чем у других". "В связи с этим мы вспомнили, что вспышка пневмонии неизвестного [в то время] происхождения в конце прошлого года в Ухане была прежде всего зафиксирована на рынке морепродуктов "Хуанань", - добавил эксперт.

Он также отметил, что продавцы морепродуктов, напрямую контактирующие с водой и льдом, находятся в условиях с пониженной температурой и повышенной влажностью, что способствует сохранению вируса. "Конкретные механизмы заражения требуют дальнейшего изучения", - добавил У Цзунью.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. В течение недели власти ежедневно регистрируют в городе около 30 новых случаев заражения. Администрация столицы повысила уровень реагирования (с повышенного до очень высокого), ввела во всех жилых комплексах усиленные меры контроля и "режим военного времени", который прежде всего означает, что горожане должны добровольно оказывать активное содействие правительству в борьбе с распространением инфекции.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 159 лиц с заболеванием, вызванным коронавирусом, хотя еще 11 июня в городе был зарегистрирован всего один пациент. За все время пандемии в Пекине выявлено 752 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.