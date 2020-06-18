Эпидемиолог заявил, что вспышку коронавируса в Пекине взяли под контроль

"Эпидемиологическая ситуация в Пекине уже взята под контроль", - сказал он. "Вместе с тем завтра, послезавтра и далее будут выявляться новые случаи заражения. Однако это не новые случаи инфицирования, а процесс выявления уже инфицированных ранее людей", - указал У Цзунью.

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Власти Пекина, где на прошлой неделе произошла новая вспышка коронавируса, взяли эпидемиологическую ситуацию в городе под контроль. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции ведущий эпидемиолог Центра по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР У Цзунью.

Как пояснил он, "взятие вспышки коронавируса в Пекине под контроль не означает, что количество [ежедневно фиксируемых] новых случаев заражения будет равно нулю". "Эта кривая [случаев инфицирования] будет развиваться еще какое-то время, однако число [фиксируемых ежедневно] случаев заражения будет становиться все меньше и меньше", - добавил эпидемиолог.

Он также отметил, что, "поскольку пандемия еще бушует в мире, и по-прежнему сохраняется риск ввоза инфекции из-за рубежа, в любом регионе Китая может быть зафиксирован новый ввозной случай заражения и небольшая локальная вспышка". "К счастью, Пекин своевременно принял ответные меры [на вспышку коронавируса]", - резюмировал он.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания на крупнейшем пекинском оптовом рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай была выявлена на прошлой неделе. В течение недели власти ежедневно регистрируют в городе около 30 новых случаев заражения. Администрация столицы повысила уровень реагирования (с повышенного до очень высокого), ввела во всех жилых комплексах усиленные меры контроля и "режим военного времени", который прежде всего означает, что горожане должны добровольно оказывать активное содействие правительству в борьбе с распространением инфекции.

Согласно статистике, в медицинских учреждениях столицы КНР находятся 159 лиц с заболеванием, вызванным коронавирусом, хотя еще 11 июня в городе был зарегистрирован всего один пациент. За все время пандемии в Пекине выявлено 752 заразившихся, из них 584 выздоровели, девять умерли.