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Полиция Калуги проводит проверку ролика с танцами в фонтане на площади Победы

Видеоролик был опубликован в TikTok, а потом разошелся в социальных сетях

ТАСС, 18 июня. Управление МВД по Калужской области проводит проверку видеоролика, на котором две девушки купаются в фонтане на площади Победы в Калуге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик, на котором неизвестные танцуют на площади Победы в Калуге. Материалы переданы в управление по городу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказал собеседник агентства.

Видеоролик был опубликован в TikTok, после чего разошелся в других социальных сетях. На нем две девушки в нижнем белье танцуют на фоне, предположительно, монумента с первым искусственным спутником Земли.

На площади Победы в Калуге также расположены памятники узникам фашистских концлагерей, маршалу Советского союза Георгию Жукову, Вечный огонь и обелиск воинам, погибшим при выполнении интернационального долга в Афганистане.

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